Authority Trasporti; Avetta (Pd), si eviti scippo a Piemonte

"La Regione eviti un nuovo scippo a scapito del Piemonte": lo chiede il consigliere regionale Pd Alberto Avetta, che sul futuro della sede torinese dell'Authority dei Trasporti ha presentato un question time che sarà discusso nella seduta del Consiglio regionale di domani. "La Regione Piemonte - sostiene Avetta - deve scongiurare che la nascita di una sede secondaria dell'Authority dei Trasporti a Roma si traduca in uno scippo per il nostro territorio. È questo infatti l'unico ente di controllo ad avere la propria sede nazionale a Torino, il che ci conferisce grande autorevolezza anche politica sul tema dei trasporti, oltre a rappresentare un'importante opportunità di lavoro ad alta professionalità". "La decisione del dicembre scorso di trasformare l'ufficio romano in una vera e propria sede secondaria, con una specifica pianta organica e conseguente trasferimento di 24 dei 130 dipendenti - aggiunge - è fonte di preoccupazione. Non vorremmo che finisse con indebolire la sede torinese".