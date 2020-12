Covid: evacuata per troppi casi, Rsa nel Torinese resta chiusa

Resta chiusa la casa di riposo Alice di Forno Canavese, la struttura del Torinese evacuata lo scorso 10 dicembre per i troppi casi di Coronavirus. L'Asl To4, su segnalazione dei carabinieri del Nas, ha disposto la sospensione dell'autorizzazione alla residenza per anziani, vietando così il rientro degli ospiti. Toccherà al distretto di Cuorgnè della stessa azienda sanitaria trovare una sistemazione ai pazienti. Lo scorso 10 dicembre tutti gli ospiti, 17 in tutto, i pazienti sono stati trasferiti in altre strutture di Torino e provincia. Tra i positivi al Coronavirus anche gran parte del personale della stessa casa di riposo.