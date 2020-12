Banche: Pichetto (Fi), nuove norme Eba pericolo sociale

"Le nuove norme dell'Eba (l'autorita' bancaria europea) in tema di conti correnti rischiano di innescare una pericolosa bomba economica e sociale, che potrebbe abbattersi su piccoli imprenditori, professionisti e soprattutto su tantissime famiglie che stanno vivendo il peso della crisi economica innescata dall'epidemia di Covid-19". Lo afferma Gilberto Pichetto, responsabile del Dipartimento Bilancio e Finanze di Forza Italia. "L'autorità bancaria europea - spiega Pichetto - oltre a non consentire più gli addebiti automatici qualora i clienti non avessero sufficienti disponibilità liquide sui loro depositi bancari, imporrà alla banca dopo tre mesi di mancati pagamenti da soli 100 euro, di segnalare il cliente alla centrale rischi e di classificare tutta la sua esposizione come 'crediti malati'. Ciò significa che moltissimi italiani potranno trovarsi nell'impossibilità di pagare le stesse utenze". "Il pericolo indigenza che si cela dietro questa normativa - rimarca - è evidente, soprattutto quando verranno meno anche le misure di sostegno del Governo, come lo stop ai licenziamenti e la Cig straordinaria. Rischiamo di ritrovarci a breve con una crisi economica incontrollata e pericolose tensioni sociali". "A questo e non alle poltrone - aggiunge - dovrebbero pensare il Governo e la maggioranza. La legge di Bilancio poteva essere l'occasione per mitigare gli effetti di queste misure, invece la maggioranza si è abbandonata a un elenco di bonus e mancette".