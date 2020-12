Meteo: nebbie e nuvolosità irregolare

A Torino oggi, martedì 29 dicembre, nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno; schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 651m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Piemonte: su Valle d'Aosta e Piemonte giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare con una tendenza a generale aumento della nuvolosità dal pomeriggio, occasionali fenomeni sulle Alpi occidentali e Valdostane di confine. Nottetempo e il mattino locali banchi di nebbia e gelate fino in pianura. Sul levante ligure annuvolamenti più compatti e occasione per precipitazioni sparse, specie sull'Appennino. Clima invernale. Venti tesi di libeccio sul levante ligure.