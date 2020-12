Piemonte: Consiglio regionale approva Bilancio 2021-2023

L'Aula di Palazzo Lascaris ha approvato il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023. Il documento, illustrato dal presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, ha avuto il via libera della maggioranza di centrodestra e del Movimento 5 Stelle, voto di presenza da parte di Pd, Leu, Moderati e Monviso. Nella discussione generale e' intervenuto il solo Carlo Riva Vercellotti, esponente di Forza Italia, che ha sottolineato come il Consiglio regionale del Piemonte sia uno dei meno costosi d'Italia. Riva Vercellotti ha anche rimarcato la scelta di comprimere la spesa corrente per aumentare gli investimenti, soprattutto nel campo delle reti informatiche, e ha auspicato che con gli avanzi di spesa il Consiglio possa iniziare a efficientare le sedi dal punto di vista energetico.

Continua il contenimento della spesa del Consiglio regionale del Piemonte, passato dai 74 milioni del 2010 ai 48,8 attuali. L'obiettivo è stato perseguito ridimensionando i costi della politica e i costi della struttura, che ha anche visto una diminuzione di personale. Il dato emerge dalla illustrazione del Bilancio di previsione 2021-23, fatta dal presidente Stefano Allasia prima dell'approvazione del provvedimento. Il fabbisogno 2021 ammonta a 48,8 milioni, in diminuzione rispetto al previsionale del 2019 che superava i 49 milioni. E dovrebbe ulteriormente diminuire nel 2022 e 2023, scendendo a 47,5 milioni. Nel 2010 la cifra ammontava a 74 milioni. Attraverso la razionalizzazione delle risorse proseguono le spese di investimento, in tutto oltre 23 milioni, per consentire la manutenzione straordinaria degli immobili di rilevanza storica e artistica del Consiglio regionale, e lo sviluppo dei sistemi informatici per la digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative.