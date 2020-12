Torino: garantita assistenza domiciliare, fondi per 27,5 mln

Oltre 27,5 milioni di euro per l'assistenza domiciliare con continuità delle prestazioni agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità, così come i servizi diurni e residenziali, garantita fino al 30 settembre. E' quanto prevedono due delibere approvate oggi dalla Giunta comunale di Torino, grazie alle quali viene prorogata l'intesa fra Comune e Asl Città di Torino che consente di assicurare la non interruzione delle attività di cura a casa a circa 4 mila persone, in attesa dell'adozione da parte della Regione della revisione del sistema di gestione delle prestazioni socio-sanitarie e dei relativi strumenti di finanziamento. Analoga proroga è stata concordata per la convenzione in materia di prestazioni domiciliari socio-sanitarie destinate a oltre 3 mila persone con disabilità, minori inclusi. Città e Asl proseguono quindi l'impegno a coprire i costi per il funzionamento di questi servizi.