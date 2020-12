Ambiente: Torino vara Piano Strategico Infrastruttura Verde

Via libera della Giunta torinese al Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde, strumento di analisi e programmazione per indirizzare gli investimenti e le politiche di gestione del sistema del verde urbano pubblico cittadino nei prossimi decenni. Prima di passare in Sala Rossa per il voto, la proposta di Piano sarà trasmessa all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese e alle Circoscrizioni per i pareri di loro competenza e sarà pubblicata sul sito della Città con la possibilità di inviare osservazioni entro 30 giorni. "L'incremento quantitativo e il miglioramento qualitativo dei parchi e degli spazi verdi sono indicatori di una città che si cura dell'ambiente e della qualità della vita dei propri abitanti - osserva l'assessore al Verde Alberto Unia - e la realizzazione di questo Piano Strategico e' una tappa fondamentale per la pianificazione del sistema del verde pubblico". Due gli approcci analitici su cui e' basato, l'analisi quantitativa e qualitativa del sistema del verde pubblico, e l'analisi quantitativa ed economica dei servizi ecosistemici generati dall'infrastruttura verde come base per la pianificazione futura delle sue funzioni. Facendo seguito a una mozione del Consiglio comunale del luglio 2019, la Giunta ha approvato oggi anche la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale per la Città di Torino, "riconoscendo l'urgenza della lotta al cambiamento climatico e impegnando la città ad una transizione verso l'azzeramento del proprio impatto sul clima".