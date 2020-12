Piemonte: Consiglio modifica norme ricettività all'aperto

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un provvedimento che modifica la disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante, un settore da 20 mila posti letto fra campeggi e villaggi. Il provvedimento, ha spiegato l'assessore al Turismo Vittoria Poggio, prevede alcuni aggiustamenti tecnici dopo le impugnazioni e le osservazioni di due Ministeri (Mibact e Interni) e dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. I rilievi riguardano la compatibilità ambientale per gli allestimenti ricettivi all'aperto, e il rischio di generare confusione con le norme vigenti nel settore tecnico-edilizio. Via libera anche a un emendamento proposto dall'assessore Maurizio Marrone, esponente Fdi, che prevede il sequestro di camper e roulotte 'abusivi', ovvero parcheggiati fuori dalle aree consentite per la sosta. "Abbiamo colto l’opportunità della revisione della legge regionale sul turismo itinerante - spiega Marrone - per trovare una soluzione al problema dei mini insediamenti abusivi di nomadi che sta affliggendo Torino, in particolare dopo che il superamento dei campi di strada Germagnano e corso Tazzoli ha sparso camper e roulotte di rom abusivi tra giardini, parchi giochi e cascine: finora la polizia municipale poteva solo fare una multa". Gli interventi non oggetto di rilievi sono stati stralciati dal testo, e saranno affrontati separatamente.