Piemonte, bando per Servizio civile universale per 147 giovani

E' stato pubblicato il bando del Servizio civile universale per la selezione di 147 giovani da impiegare nei progetti della Città metropolitana e di enti territoriali delle province di Torino, Alessandria e Biella. Dei 147 posti da assegnare, 90 sono disponibili sul bando ordinario e 57 finanziati tramite l'iniziativa Garanzia Giovani. L'anno scorso i posti erano 113: c'è stato un incremento di 34 posti. Sul territorio di Torino si cercano candidati per 132 posti (84 sul bando ordinario e 48 per Garanza Giovani); sul territorio di Biella, ente partner della Città metropolitana, sono disponibili 8 posti (4 sul bando ordinario e 4 su Garanza Giovani); sul territorio di Alessandria 7 posti (2 sul bando ordinario e 5 su Garanzia Giovani). I progetti finanziati agiscono sulle seguenti aree: Adulti e terza età in condizioni di disagio; Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale; Animazione culturale verso giovani; Cura e conservazione biblioteche,; Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione; Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale; Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti; Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche. Le sedi della Città metropolitana coinvolte sono alcune sedi dell'ambiente, la biblioteca storica, l'ufficio Comunicazione istituzionale, l'Ufficio Pubbliche tutele. I candidati devono avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data della presentazione della domanda. La durata prevista dai progetti è di 12 mesi. Il trattamento economico è di 439,50 euro mensili. Il bando scade alle ore 14.00 del 8 febbraio 2021 ed è possibile presentare domanda a un solo progetto a livello nazionale.