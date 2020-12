Ambiente: Marnati, con Move In miglioreremo qualità aria

"Con questo provvedimento prevediamo di migliorare, non di peggiorare la qualità dell'aria": così l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati, ha difeso oggi nell'Aula del Consiglio regionale l'iniziativa Move In, che sul modello dell'analogo progetto della Lombardia metterà in campo per le auto più inquinanti una scatola nera per contabilizzare i chilometri percorsi, ai quali viene fissato un tetto. La scatola nera sarà utilizzabile su base volontaria, ma solo per i blocchi stagionali in vigore da ottobre a marzo, e non per le limitazioni di emergenza che scattano quando si accende il semaforo arancione, rosso e viola, per il troppo inquinamento. "Attualmente - ha sottolineato Marnati - abbiamo 66 deroghe ai divieti di circolazione, l'obiettivo è arrivar a eliminarle. Con questo strumento permetteremo a chi non può cambiare l'auto con una meno inquinante di circolare comunque, e noi potremo fare dei monitoraggi. Per essere efficaci non dobbiamo essere ideologici ma concreti. In Piemonte la prima causa del Pm10 è la combustione da biomassa, non il traffico. Presto usciremo anche con una rottamazione per le caldaie a biomassa". "Con le risorse del Recovery Fund - ha precisato - agiremo per ridurre gli inquinanti in modo definitivo. Parliamo di 8 miliardi di euro di interventi per una azione risolutiva, che senza queste risorse non potremmo fare". L'intervento durante la discussione a Palazzo Lascaris del disegno di legge che modifica le disposizioni in materia di inquinamento atmosferico, licenziato a maggioranza dalla V Commissione la scorsa settimana.