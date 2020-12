Torino: Gtt, in arrivo 50 nuovi bus elettrici

Cento nuovi autobus elettrici sulle strade di Torino, i primi 50 tutti operativi fra aprile e settembre 2021. Dopo che il Tar Piemonte ha respinto il ricorso presentato dall'azienda esclusa dopo l'aggiudicazione provvisoria del bando per aver omesso alcune dichiarazioni, Gtt ha dato il via alla fornitura relativa alla gara aggiudicata in via definitiva a Byd. L'arrivo dei nuovi mezzi green rappresenta per Gtt "un altro tassello fondamentale del rinnovo della flotta che passerà da un'età media superiore ai 12 anni, nel 2017, a meno di 11 anni. Un cambiamento non solo numerico - evidenzia l'azienda di trasporto pubblico torinese - ma anche qualitativo, in particolare sotto il profilo ambientale". La flotta Gtt sarà infatti composta da 100 veicoli elettrici, 250 a gas naturale, e quasi 300 a motorizzazione tradizionale di ultima generazione, oltre a 200 tram, di cui 30 di nuova generazione, e alla metro. Complessivamente il 40% dei km percorsi in un anno sarà a trazione totalmente elettrica.