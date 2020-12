Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, mercoledì 30 dicembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 772m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata con variabilità ma in un contesto prevalentemente asciutto, salvo per piogge e qualche rovescio concentrati sul Levante ligure, soprattutto spezzino. Altrove nubi irregolari, con maggiori aperture soleggiate lungo le aree alpine. Gelate nottetempo e al mattino sulla Valpadana. In Liguria valori termici più miti, con ventilazione nel complesso debole nella prima parte del giorno, rinforzi di tramontana entro sera specie su savonese e genovese. Mar ligure mosso.