Musei Reali Torino, nel 2020 quasi 142mila visitatori

In soli 194 giorni di apertura 141.943 ingressi, concentrati nei primi due mesi dell'anno e nel periodo estivo, e un incremento notevole dell'attività sul web e sui social. Chiudono l'anno guardando "al futuro con speranza" i Musei Reali di Torino, come sottolinea la direttrice Enrica Pagella che vede come "sfida che ci attende per il 2021 quella di rendere accessibili, anche virtualmente, nuovi contenuti capaci di moltiplicare le opportunità di conoscenza e di esperienza. L'emergenza che abbiamo vissuto - aggiunge - ha evidenziato la necessità di offrire proposte culturali inedite, misurate sulle attuali esigenze di fruizione e di sostenibilità, e sviluppate anche in collaborazione con altre realtà, perché uniti saremo più resilienti". Cinque le mostre inaugurate fra settembre e ottobre al Museo di Antichità, Galleria Sabauda e Sale Chiablese, con il grande successo di Capa in color che in soli 35 giorni di apertura ha richiamato 13.882 visitatori. Oltre 5.400 gli ingressi per le iniziative serali. Sui social la crescita è stata del 55,6% su Instagram, del 21,3% su Twitter e del 16% su Facebook, con nuove rubriche, appuntamenti speciali e webinar. Tra le iniziative più apprezzate, #MRTfriends, che ha permesso di sviluppare la rete con i musei del territorio piemontese, e #MRTkids. Inoltre per fruire dei musei a distanza è stata realizzata una App multilingua dedicata.