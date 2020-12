Covid: Alessandria, operativo da sabato hotspot tamponi rapidi

Sarà in funzione da sabato 2 gennaio l'hotspot per i tamponi rapidi all'ex caserma Valfrè di Alessandria. Il drive through voluto dalla Regione Piemonte è stato realizzato in collaborazione con il Comune, Arpa, Provincia, Asl e Csi. Un grande aiuto è arrivato anche dalla Protezione Civile e dall'Esercito. Vi opereranno team sanitari militari e potranno accedere, esclusivamente con la macchina, gli utenti prenotati dai medici sulla piattaforma sanitaria regionale. In caso di positività al test rapido, l'utente verrà sottoposto a tampone molecolare di conferma. In un primo periodo di collaudo saranno eseguiti circa cento tamponi per arrivare, a regime, a trecento al giorno.