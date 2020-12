Carceri: garante Piemonte, fondi Ue per metterle a norma

"Usare i fondi Ue per mettere a norma le carceri, facendo compiere un salto di qualità alla sanità e all'edilizia penitenziaria": questo il suggerimento con il quale il garante regionale dei detenuti del Piemonte, Bruno Mellano, ha aperto oggi la videoconferenza di presentazione del quinto dossier sulle carceri piemontesi. Fra le maggiori criticità il sovraffollamento, soprattutto in tempi di pandemia. "La raccomandazione, raramente rispettata, di non giungere mai al 100% della capienza delle carceri per far fronte a necessità di spostamenti o di emergenze - ha spiegato Mellano - è diventata particolarmente drammatica nel corso della pandemia. Occorre operare affinché l'affollamento, che in alcuni casi raggiunge anche il 130%, non superi mai il 98%". È necessario operare in fretta per adeguare gli ambienti - ha affermato - affinché il carcere possa sempre più essere vissuto come un'occasione di recupero, di formazione, di reinserimento nella società in modo da trasformare la detenzione in un'occasione di riscatto personale e sociale". "Il sovraffollamento - ha aggiunto il portavoce della Conferenza nazionale dei garanti territoriali, Stefano Anastasia - è questione annosa. Auspichiamo che il Governo risponda ai nostri appelli: la pandemia e il fatto che i vaccini non verranno somministrati probabilmente prima della primavera rischiano di portare al collasso le strutture e i loro servizi".