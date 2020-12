TRAVAGLI DEMOCRATICI

Chiamparino si tira fuori

(per restare dentro)

L'ex sindaco smentisce di voler correre in prima persona per un rientro a Palazzo Civico. "La mia candidatura non esiste", afferma perentorio continuando però a tessere trame dietro le quinte. Una cosa è certa, non vuole affatto uscire di scena

Nessun ritorno al futuro. “Sarebbe un colossale errore cercare il futuro nel passato”. Sergio Chiamparino lo scorso 17 novembre, proprio allo Spiffero, aveva liquidato così i rumors che lo davano pronto a tornare in servizio, quale “salvatore della patria” di un centrosinistra incartato nella scelta del candidato sindaco di Torino. Erano i giorni in cui Guido Saracco, per mesi il nome più accreditato, stava maturando l’uscita di scena. Dopo il gran rifiuto del rettore del Politecnico la situazione si è ulteriormente complicata e le voci di un suo possibile ripensamento, soprattutto di fronte alle difficoltà di arrivare a una convergenza su uno dei due principali concorrenti in campo, Stefano Lo Russo e Mauro Salizzoni, hanno iniziano a correre. Voci alimentate dai sospetti di estimatori e detrattori circa le sue reali intenzioni e non meno dai dietrofront e dalle repentine ritrattazioni di cui lo stesso Chiampa in passato, anche recente, è stato protagonista. Del resto, dissimulare le reali intenzioni è pratica abituare dell’ex governatore ricandidatosi dopo averne escluso l’eventualità e che siede ancora a Palazzo Lascaris nonostante avesse promesso di lasciare dopo pochi mesi lo scranno.

Ora pare mettere un punto fermo, dichiarando di non essere disponibile a correre per un terzo mandato, a distanza di dieci anni, in politica praticamente un’altra era geologica: “La mia candidatura non esiste”, afferma dopo aver fatto anticipare la dichiarazione da qualche battuta del suo cavalier servente (“Credo che sia più probabile che il Toro vada in Europa che il Chiampa si candidi”). E non è solo una questione anagrafica, il prossimo anno compirà 72 anni, a indurre il sindaco olimpico a smentire “analisti e retroscenisti”: “Una mia candidatura sarebbe un ossimoro politico, una contraddizione in termini, al di là della persona. Torino non può essere la città della nostalgia, deve guardare al futuro. È ora di lasciare spazio a figure nuove”. A questo punto resta in campo la proposta del tandem tra Lo Russo e Salizzoni, il primo nelle vesti candidato sindaco e il secondo a capitanare la compagine: “Se qualcuno ha una proposta migliore la tiri fuori”. Altrimenti… chissà.