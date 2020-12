Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, giovedì 31 dicembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 922m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Piemonte: giornata soleggiata fino al pomeriggio, con successivo aumento delle nubi specie in Liguria dove in serata avremo deboli precipitazioni sui settori centro-orientali, in possibile estensione all'alessandrino (neve dai 300-400m). Gelate diffuse la notte e al mattino sulla pianura piemontese e interne liguri, anche di una certa entità (-3/-6°C), con banchi di nebbia tra vercellese, novarese, astigiano e alessandrino. Venti deboli e mar ligure poco mosso.