Torino: 2020 anno intenso Municipale, oltre 56mila interventi

Con oltre 56 mila interventi, più del 91% dei quali evasi, la polizia municipale di Torino chiude "un anno di attività molto intenso". Lo afferma il comandante, Emiliano Bezzon, che questa mattina ha salutato i colleghi della centrale operativa di via delle Magnolie con la vicesindaca Sonia Schellino e con l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Anche in un anno difficile, come quello che termina oggi, ci confermiamo punto di riferimento per i cittadini per la varietà di risposte che dobbiamo dare, dal ramo caduto alla violenza e gli incidenti stradali". Qualche numero: nel 2020 la polizia municipale di Torino ha effettuato 13.818 interventi di polizia giudiziaria, tra cui 1.632 fermi e sequestri. Gli interventi per animali sono stati 1925, quelli per il commercio 2116, ben 5.763 per disturbi e 4.794 per il ripristino del suolo pubblico. I sinistri rilevati sono stati 4.836, gli interventi per sosta e parcheggi 16.621. "L'obiettivo per il 2021 è quello di ridurre la percentuale degli inevasi, che è di circa l'8% - spiega Bezzon -. Si tratta di casi sui quali non abbiamo competenze o non abbiamo le risorse per evaderli. E' uno standard buono, ma l'obiettivo è di azzerare la percentuale".