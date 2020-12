Criminalità: quattro arresti dei carabinieri nel Torinese

I carabinieri hanno arrestato quatto persone nelle ultime 24 ore durante i controlli nel Torinese. Un 36enne è stato fermato in piazza Santa Rita, a Torino, subito dopo avere rubato dei capi di abbigliamento per un valore di 300 euro da un negozio. Sempre nel capoluogo è stato arrestato in corso Agnelli un marocchino 36enne trovato a rubare all'interno di auto parcheggiate. A Rivalta un 33enne è stato fermato mentre era a bordo della propria autovettura, sulla quale sono state rinvenute alcune dosi di marijuana. Durante la perquisizione nel suo appartamento i carabinieri hanno recuperato e sequestrato 131 grammi di hashish e 15 di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Infine a Grugliasco è stato arrestato per tentato furto un marocchino di 27 anni sorpreso all'interno di una azienda di robotica dove si era introdotto rompendo una finestra.