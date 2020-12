Covid: "sono andato in ospedale" ma era in gita fuori porta

"Sono andato in ospedale a trovare la nonna e poi sono passato a prendere i miei amici". Questa la giustificazione che il giovane alla guida di un'auto fermata per un controllo a Torino in piazza Solferino in piena notte ha fornito alla polizia. Sulla vettura viaggiavano in quattro - due ragazze e due minorenni - che sono risultati residenti nelle province di Vercelli e Alessandria. Per tutti è scattata una multa per violazione delle norme anti Covid. Al conducente, inoltre, è stata revocata la patente poiché trovato alla guida di un veicolo di cilindrata superiore a quella consentita per un neopatentato.