Covid: festa di compleanno in auto, quattro multati

Hanno trasformato l'automobile in un locale per festeggiare un compleanno. Quattro persone sono state multate dalla polizia, a Torino, per violazione delle norme anti Covid. Gli agenti sono intervenuti in via Melezet, in zona Parella, su richiesta dei residenti, disturbati dagli schiamazzi provenienti dalla vettura. I quattro hanno spiegato che a fine turno di lavoro si erano dati appuntamento in auto per lo scambio degli auguri.