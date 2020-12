Covid: salgono positivi in Piemonte, oltre 200mila i casi

Aumentano i casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, che chiude il 2020 superando i 200mila positivi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore l'Unità di Crisi regionale ha registrato 1.417 nuovi contagi, il 7,3% dei 19.369 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 541, pari al 38,2%. I decessi sono 29, di cui uno solo registrato oggi, mentre i guariti sono 2.094. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, che sono 190 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti sono ricoverate 2.895 persone, 62 in meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 27.267. Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha dunque registrato 201.406 positivi, 7.922 decessi e 163.132 guariti.