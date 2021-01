PERSON OF THE YEAR

Anita e la sua lotta di classe

Una protesta che ha fatto scuola in tutta Italia quella della dodicenne torinese contro la didattica a distanza. Per il Politico è tra le leader europee. Per noi è il personaggio dell'anno terribile lasciato alle spalle ma soprattutto ragione di speranza per il 2021

Piccole leader crescono. Anita, la studentessa torinese di 12 anni, diventata insieme alla compagna Lisa il simbolo della lotta contro la didattica a distanza, è tra le quattro donne che nel 2020 hanno dato vita e capeggiato i più importanti movimenti di protesta in Europa. Con le Assa Traoré, attivista francese che ha creato il movimento “Justice for Adama”, contro il razzismo e la violenza, Olga Kovalkova, l’avvocata bielorussa che lotta per la democrazia nel suo Paese e la femminista polacca pro aborto Magda Gorecka. A incoronarla è stato il quotidiano statunitense Politico che, nella sua edizione europea, ha tratteggiato il profilo di questa ragazzina minuta ma così determinata nell’affermare le sue ragioni.

Il 6 novembre, “stanca di studiare a casa – si legge nelle motivazioni – si è vestita contro il freddo, ha preso il suo computer ed è andata a fare lezione davanti alla sua scuola”, la Italo Calvino nel centro di Torino. “Quella che era una protesta personale è diventata fonte d’ispirazione per molti studenti che hanno fatto lo stesso in tutto il Paese”, da Nord a Sud dagli allievi delle medie agli studenti delle superiori. Persino molti insegnanti l’hanno seguita, sfidando presidi e direttori, facendo lezione per strada. Una protesta gentile quanto irremovibile che è riuscita a smuovere i governanti, dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Sono contenta che finalmente i politici cominciano ad ascoltarci – dice Anita –. Mi chiedono se mi sono ispirata a Greta Thunberg. La ammiro molto, però non mi sono ispirata a lei. Voglio solo tornare a scuola”. E se dal governatore piemontese ha ricevuto una cocente delusione – “È venuto in piazza, si è seduto con noi, dicendo che ci sosteneva e che avrebbe voluto che i suoi figli fossero lì con noi a protestare e adesso cosa fa? Non apre le scuole. Che delusione, una presa in giro” – maggiore considerazione è arrivata dalla ministra: “Mi ha chiamato e mi ha ringraziato. È d’accordo con la nostra protesta”.

Questa è la sua lotta di classe: “Vorrei che tutti capissero che togliendo la nostra capacità di andare fisicamente a scuola, ci stanno portando via anche la nostra vita sociale. E non tutti i miei compagni di classe sono in grado di seguire le lezioni online, non tutti hanno gli strumenti, non tutti hanno accesso a Internet”.