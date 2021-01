Capodanno: a Torino festa tra botti e lamentele

I divieti non hanno fermato a Torino i festeggiamenti di fine anno a suon di botti. Dal centro storico alle periferie, ma anche nei Comuni del circondario e del resto della provincia, l'arrivo del 2021 è stato salutato con fragorosi petardi e in diversi punti della città, da borgo San Paolo a Vanchiglia, si sono visti anche fuochi artificiali. Sui social non sono mancate le lamentele e battute ironiche di chi mandava auguri da "Kabul" o da "Beirut". "Per caso c'era il bonus botti?" ha scritto Francesca Frediani, consigliere regionale, che ha aggiunto anche un "vaff ... da parte del mio gatto".