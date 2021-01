Torino: Appendino 2021 sia anno ripartenza e abbracci

"Un anno difficile per tutti, per alcuni di più. Finalmente volge al termine e l'augurio da parte mia per Torino, per i torinesi e per tutto il Paese è che il 2021 possa essere l'anno della ripartenza e, soprattutto, l'anno in cui potremo tornare ad abbracciare i nostri cari e scambiarci sorrisi, ogni volta che ne avremo voglia". Questi gli auguri della sindaca Chiara Appendino che sui social dà l'addio al 2020 scegliendo una sua immagine sulla neve insieme alla figlia Sara. "Che questo 2021 - augura Appendino - possa portarvi tutto ciò che desiderate. A voi e alle persone a cui volete bene. Auguri, Torino".