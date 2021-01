Tre arresti in Piemonte

E' stato arrestato dalla polizia per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento un ventisettenne, irregolare, di origini marocchine che mercoledì sera a Torino, in corso Grosseto angolo corso Molise aveva danneggiato un auto con un calcio per poi allontanarsi. L'uomo, poco dopo, a petto nudo, con diverse ferite sul corpo, in corso Ferrara aveva tentato di bloccare le vetture in transito. Il ventisettenne e' stato portato in ospedale, dove ha tentato di aggredire i sanitari e una guardia giurata, ha danneggiato un pannello informativo ed ingaggiato una colluttazione con un agente. L'uomo era già stato arrestato per episodi similiè

Sulla sua testa pendeva un ordine di cattura ed è per questo motivo che un ventiduenne ha tentato di fuggire dalla polizia. E' accaduto a Torino in piazza Derna, dove il giovane, alla guida di un'autovettura con 5 persone a bordo, non si è fermato all'alt di una pattuglia. Da qui l'inseguimento fino a quando il veicolo non si è scontrato contro un autocarro. A questo punto il giovane ha tentato inutilmente la fuga a piedi. Il ventiduenne sarà accusato di resistenza.

Ha festeggiato il Capodanno prendendo a martellate la telecamera esterna dell'impianto di videosorveglianza di una casa ed è stato arrestato. E' successo a Verbania. L'uomo, B.C., 44enne originario di Premosello Chiovenda (VCO) e residente a Verbania, ha anche aggredito i carabinieri che cercavano di calmarlo. Una volta al comando ha danneggiato con un calcio una parete in cartongesso. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato 66 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish. L'arresto è scattato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e droga.