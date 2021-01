Tav: attivista No Tav portata in carcere

E' stata portata in carcere a Torino una attivista No Tav, Fabiola De Costanzo, a seguito di una condanna definitiva a due anni di reclusione. Il processo era quello terminato con la condanna anche della portavoce del movimento, Dana Lauriola, ora in carcere, e della storica attivista Nicoletta Dosio, che ha terminato di scontare la pena, e si riferiva a una iniziativa del 2012, quando furono aperti i caselli autostradali sulla Torino-Bardonecchia per permettere agli automobilisti di non pagare il pedaggio. De Costanzo (che si trovava ai domiciliari) ha accumulato condanne definitive per un totale di circa tre anni per episodi avvenuti nel corso della sua attività politica e sociale. Il magistrato di sorveglianza ne ha disposto l'arresto il 30 dicembre. Ieri l'esecuzione del provvedimento.