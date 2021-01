Violenza donne: ai domiciliari picchia convivente, arrestato

Intensificati i controlli dei carabinieri nella notte dell'ultimo dell'anno a Torino e nell'hinterland. Nel capoluogo sono stati fermati due giovani egiziani, che nel quartiere di Barriera Milano avevano appena rapinato un ragazzo di origini marocchine, strappandogli dal collo una collanina. A Nichelino è stato arrestato un pregiudicato già agli arresti domiciliari. L'uomo, ubriaco, aveva picchiato la fidanzata convivente, medicata dai sanitari per escoriazioni al volto, al collo e alle braccia. Sono stati solo otto gli automobilisti sanzionati per spostamenti non consentiti. Durante i controlli è stata impiegata una squadra di artificieri ed unità cinofile per scongiurare il pericolo derivante da artifizi pirotecnici inesplosi.