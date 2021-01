Stellantis: Palombella, serve confronto ufficiale su fusione

"Nonostante la pandemia e i dati drammatici del mercato, Fca ha confermato gli investimenti per l'Italia e il processo di fusione con Psa procede. A questo punto è indispensabile formalizzare gli incontri per avviare una discussione di merito sulle conseguenze dell'integrazione sulle fabbriche dei vari Paesi". Lo afferma Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, in vista delle assemblee degli azionisti di Fca e Psa che lunedì delibereranno sulla fusione. "Prima di Natale abbiamo avuto una riunione informale in videoconferenza con il responsabile delle attività europee di Fca Pietro Gorlier. Ora aspettiamo l'ufficialità per affrontare le questioni legate alla fusione", aggiunge.