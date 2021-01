Ferrovie: Chieri-Rivarolo, non invitato sindaco Chieri

Per il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero, "Trenitalia è partita con il piede sbagliato" subentrando, a Gtt, nella gestione della linea ferroviaria Sfm1 Chieri-Torino-Rivarolo. Nel mirino, il "vero sgarbo istituzionale" di "essersi dimenticati di invitare il sindaco di Chieri alla stazione di Chieri". "Sono profondamente dispiaciuto - afferma Sicchiero - dal fatto di non aver potuto dare ufficialmente il benvenuto a Trenitalia alla stazione di Chieri la mattina del 1 gennaio. Sarei stato ben felice di accogliere il direttore generale di Trenitalia, Marco Dalla Monica, e i sindaci del Canavese che il presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale Mauro Fava ha ritenuto di coinvolgere nell'iniziativa. Purtroppo non sono stato invitato e non ho potuto fare gli onori di casa". "Quello della Sfm1 - sottolinea Sicchiero - è un tema di interesse generale, che richiede una costante interlocuzione con le amministrazioni locali e con i comitati dei pendolari, invece l'iniziativa del consigliere Mauro Fava si è rivelata una semplice passerella. Pertanto rinnovo a Trenitalia e alla Regione l'invito a venire a Chieri per un vero confronto con i sindaci della nostra area, i pendolari e i cittadini". "Vogliamo sperare - aggiunge - che i nuovi treni Pop da ieri in servizio sulla linea Sfm1 siano solo il primo passo verso nuovi investimenti e interventi. Ma restano non poche questioni che devono essere definite: vorremmo parlarne quanto prima con Trenitalia, Regione Piemonte e Agenzia della Mobilità".