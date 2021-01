Covid: Frediani, troppe incertezze su rientro a scuola

A pochi giorni dalla data del 7 gennaio ci sono ancora incertezze sull'imminente rientro in classe: un quadro reso ancora più complicato dal possibile aumento dei contagi dopo questo periodo di festività". E' quanto afferma Francesca Frediani, consigliere regionale in Piemonte, secondo cui "sono necessarie indicazioni chiare sulle modalità di rientro e l'assoluta garanzia che la sicurezza verrà tutelata". "Ho più volte chiesto - afferma - un confronto in Commissione, con una seduta congiunta Sanita' e Istruzione, per poter affrontare tutte le tematiche. E non si tratta solo di aspetti relativi ai trasporti, ma anche delle politiche di rilevazione dei contagi". "I dati sui contagi che ho ottenuto qualche settimana fa - osserva ancora Frediani - segnalano che non possiamo concedere nulla al caso e dobbiamo essere preparati a qualsiasi scenario. Auspico che quanto prima possa avvenire questo, seppur tardivo, approfondimento".