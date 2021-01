Vaccino: parte campagna in Rsa Borgomanero

Hanno preso il via nella Casa Famiglia "don Vincenzo Annichini" di Santo Stefano di Borgomanero (Novara) le vaccinazioni di 15 ospiti e 9 operatori della RSA che non sono mai stati a contatto con il covid. Tra 21 giorni sul gruppo sarà effettuato il richiamo. L'operazione è stata eseguita dall'Usca e Sisp dell'Asl Novara. Il 31 dicembre la Rsa ha svolto i tamponi su ospiti e personale: per tutto l'esito è stato negativo. Per quanto riguarda l'Opera Pia Curti le vaccinazioni agli ospiti e personale, saranno effettuate nei prossimi giorni.