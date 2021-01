Minaccia il suicidio, ventenne salvato dalla polizia

Un ventenne è stato salvato dalla polizia a Torino dopo avere minacciato il suicidio. E' accaduto la notte di Santo Stefano. Il giovane era uscito di casa, in zona San Paolo, in seguito a un litigio con la fidanzata, dicendo ai genitori che si sarebbe gettato sui binari della ferrovia. Gli agenti hanno cominciato le ricerche tentando di geolocalizzare il cellulare e perlustrando la linea ferroviaria. La svolta arriva quando il giovane invia un messaggio alla fidanzata con un riferimento al posto "dove insieme a te ho passato una delle serate più felici della mia vita"; in quel punto sarebbe rimasto ad aspettarla a costo di morire di freddo. E' stato rintracciato in un parco della collina, seduto su una panchina, al buio, e con solo una felpa. Aveva percorso 7 chilometri a piedi.