Maltempo: in Piemonte 90 cm di neve, forte rischio valanghe

In Piemonte due giorni di intenso maltempo hanno accumulato fino a 90 cm di neve fresca, a 2000 metri di altitudine, sulle Alpi Pennine e Graie, 40-55 sulle Lepontine, 30-50 con punte di 65 sulle Alpi Cozie, 40-60 Alpi Marittime e Liguri. Sono dati misurati nelle stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). La quota neve è stata relativamente bassa, dapprima fino in pianura con qualche cm di neve anche 200-300 metri er poi salire fino a 500-700 m dal pomeriggio di sabato. Apporti di 10-20cm sulle pianure del Cuneese e 30-40 cm sulle zone dell'Appennino oltre i 600-800 metri. Il pericolo valanghe è forte (grado 4 su una scala che arriva a 5) su tutto l'arco alpino piemontese, ad eccezione delle Alpi Lepontine, all'estremo nord della regione, dove il, rischio è "marcato" (grado 3). L'allerta meteo è gialla in tutta la regione, tranne che nelle pianure e nel bacino dello Scrivia, in provincia di Alessandria. Sul Piemonte il maltempo insisterà nei prossimi giorni, con possibili nevicate, tra domani sera e martedì, anche in pianura. "In tutti i settori alpini - informa Arpa - si registrano valanghe spontanee di medie e grandi dimensioni, localmente di dimensioni molto grandi soprattutto sulle Alpi Pennine. Nei settori più interessati dalle nevicate permane la possibilità di eventi valanghivi che potrebbero raggiungere le zone i fondovalle e causare l'interruzione della viabilità. Le escursioni in ambiente innevato sono fortemente limitate ed è richiesta una grande capacità di valutazione del pericolo valanghe per la diffusa presenza di nuovi lastroni soffici anche di spessore considerevole già nelle zone in prossimità del limite del bosco e nelle radure".