Vaccino: Piemonte; 13806 vaccinati, 33.8% dosi avvio campagna

Finora sono 13806 le persone vaccinate contro il Covid in Piemonte, nella fase 1 della campagna che riguarda personale sanitario, ospiti e operatori delle Rsa. È il dato, aggiornato a questa mattina, comunicato dall'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, durante la conferenza di inizio anno della giunta regionale. Si tratta - ha spiegato - del 33,8% delle dosi ricevute per l'avvio della vaccinazione. Conclusa la vaccinazione anti-influenzale per gli over60 e le persone affette da particolari patologie. "Sono stati somministrati 863939 vaccini, accogliendo tutte le richieste. - ha detto Icardi - Rimangono a disposizione 10 mila dosi nei frigoriferi dei medici di base e 40 mila in quelli delle aziende sanitarie".