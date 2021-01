Chi sale, chi scende

Dicono che… nel borsino del rimpasto di governo siano in salita le quotazioni di Andrea Giorgis. Il giurista torinese, attuale sottosegretario alla Giustizia, a lungo corteggiato per la candidatura a sindaco, potrebbe infatti essere promosso ministro. Difficile che riesca a scalzare l’attuale titolare del dicastero di via Arenula, il dj Fofò, al secolo Alfonso Bonafede, piuttosto per l’ex capogruppo Pd in Sala Rossa si prospetterebbe la responsabilità delle Riforme istituzionali magari abbinate ai Rapporti con il Parlamento. Tenta di salire di grado anche la grillina Laura Castelli che secondo rumors dell’ultima ora potrebbe prendere il posto della concittadina e compagna di partito Paola Pisano, considerata ormai spacciata per la troppa vicinanza a Davide Casaleggio. “Sacrificabile”, sempre a detta dei bookmaker dei palazzi romani, la cuneese Fabiana Dadone: il suo ministero, la Pubblica amministrazione, farebbe gola al Pd.