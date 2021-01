Meteo: cieli in prevalenza nuvolos

A Torino oggi, mercoledì 6 gennaio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 263 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: il tempo tende a migliorare in seguito alla traslazione verso est del vortice ciclonico che da giorni insiste sul nordovest italiano. Ancora diffusa nuvolosità ma con tendenza a tempo in prevalenza asciutto eccetto per qualche residua precipitazione tra notte e mattina tra basso Piemonte e Liguria e in giornata sul levante ligure. Clima invernale ma con valori in media.