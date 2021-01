Nucleare: Vigna (Lega), è stato atto di arroganza

Alessandro Giglio Vigna, parlamentare della Lega di Ivrea e membro della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, presenta un'interrogazione parlamentare per dire "No" al deposito nazionale dei rifiuti nucleari nelle Terre dell'Erbaluce. Ieri la pubblicazione della lista dei siti nazionali ha compreso un'area del Canavese tra Caluso, Mazzè e Rondissone. "Contestiamo il metodo, perché non sono state coinvolte le Regioni, totalmente esclusi i territori, un atto di arroganza - dice Vigna - e contestiamo ovviamente il merito, depositi di materiali radioattivo in un territorio agricolo, nel cuore della Terra dell'Erbaluce, uno dei territori che più in Italia è cresciuto negli ultimi anni dal punto di vista della qualità e della fama del proprio vino. Assurdo che il Governo lo metta in lista per lo stoccaggio di materiale radioattivo".