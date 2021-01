Picchia moglie e la lascia al buio con bimbo, arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Nichelino (Torino), un egiziano di 22 anni accusato di aver maltrattato la moglie, anche in presenza del figlio di un anno. Per l'uomo sono scattate le manette la scorsa notte, quando ha tentato di entrare nell'appartamento minacciando la moglie. A Capodanno la donna era finita all'ospedale per un trauma cranico, prognosi 7 giorni, dopo che il marito l'aveva malmenata. Questa volta, per convincerla ad uscire da casa visto che lei non apriva la porta, ha staccato il contatore della luce, lasciando la donna e il bambino al buio. Ed è proprio nella cantina condominiale, dove si era nascosto vicino ai contatori in attesa che la donna scendesse per riattaccare l'elettricità, che i carabinieri lo hanno bloccato.