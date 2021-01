Smog: Pm10, media anno nei limiti ma tanti giorni fuorilegge

La media annuale delle Pm10, le polveri sottili rimane sotto il livello di guardia, stabilito in 40 microgrammi al metro cubo, ma restano cattivi i dati sulla concentrazione giornaliera degli inquinanti, E' quanto risulta dalle prime valutazioni dei dati del 2020 fatta da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). In particolare, nella stazione Arpa di Torino Rebaudengo è cresciuto il numero di giorni "fuorilegge", 76 contro i 71 del 2019 ed è anche lo strumento che ha registrato la media annuale più alta, 36 microgrammi al metro cubo. Il limite di 35 giorni di superamenti di 50 mcg/mc al giorno è stato superato in 19 delle 23 stazioni. Dopo Rebaudengo (76), ci sono tra le peggiori altre due stazioni di Torino, Lingotto (71 giorni fuorilegge), Rubino (66). Superati i 35 giorni oltre i 50 mcg/mc anche a Benasco (58), Cigliano (56), Vecrcelli (53), Asti (51); Alessandria è riuscita a restare al di sotto, sia pure di poco: 48 giorni. L'ultimo trimestre con poche piogge - fa notare Arpa - ha reso ancora meno concreti i vantaggi portati dal lockdown primaverile per i Covid, peraltro in un periodo nel quale la concentrazione di pm10 è più bassa.