Pusher con reddito di cittadinanza arrestato da polizia

Percepiva il reddito di cittadinanza uno spacciatore di 55 anni arrestato dalla polizia del commissariato San Secondo di Torino. A casa dell'uomo, fermato in corso Rosselli mentre si trovava a bordo di un'auto guidata da un 45enne, gli agenti hanno rinvenuto oltre 4mila euro in contanti, 140 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Per il 55enne, con alle spalle già due condanne per spaccio, sono scattate subito le manette, mentre l'amico, che in casa aveva 26 grammi di hashish, è stato denunciato a piede libero.