Zaki: Appendino, subito fine a ingiusta detenzione

"La Città di Torino è vicina a Patrick Zaki, alla sua famiglie e ai suoi cari. Chiediamo che finisca immediatamente l'ingiusta detenzione nelle carceri egiziane". A ribadirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino che questa mattina ha partecipato alla cerimonia per l'esposizione del banner, raffigurante il volto del giovane attivista incarcerato in Egitto, che da oggi viene esposto sulla facciata di Palazzo Civico. "Un appello che è per Patrick - sottolinea Appendino - e, con lui, per tutte e tutti coloro che sono privati della libertà senza fondati motivi".