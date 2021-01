Covid: Piemonte, 1040 nuovi casi e 18 decessi

Sono 1040 i nuovi casi in Piemonte di persone risultate positive al Covid-19, pari al 12,2% degli 8.497 tamponi eseguiti, di cui 2.929 antigenici. Dei 1040 nuovi casi, si dice nel bollettino dell'Unità di crisi regionale, gli asintomatici sono 345, pari al 33,2%. I casi sono così ripartiti: 172 screening, 533 contatti di caso, 335 con indagine in corso; per ambito: 96 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 69 scolastico, 875 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi pari a 207.583. I decessi comunicati sono 18. I ricoverati in terapia intensiva sono 184 (- 8 rispetto a ieri); quelli non in terapia intensiva 2760 (- 13 rispetto a ieri). I tamponi diagnostici finora processati sono 2.089.744 (+ 8497 rispetto a ieri), di cui 938.153 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 179.888 (+1782 rispetto a ieri).