Trasporti: Gariglio (Pd), Authority resti a Torino

"L'Autorità di Regolazione dei Trasporti è l'unico ente nazionale presente a Torino e la sua sede, definita per legge, non dovrà essere depotenziata in alcun modo. L'ufficio di Roma deve avere esclusivamente un ruolo di rappresentanza. È necessario fare chiarezza". È quanto afferma Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio, presentando un'interrogazione al presidente del Consiglio Conte e al ministro De Micheli. "La sede nazionale di Art conferisce a Torino e al Piemonte grande autorevolezza, anche politica, sul tema dei trasporti e rappresenta un'importante opportunità di lavoro ad alta professionalità per il territorio; nonostante il Presidente Art Nicola Zaccheo, in audizione presso la commissione Trasporti di Montecitorio, abbia garantito che la sede piemontese non subirà alcun depotenziamento rispetto alla filiale laziale, l'ente ha da poco deliberato che l'ufficio romano verrà elevato a rango di sede secondaria cui sarà destinata una specifica pianta organica. Non mettiamo in discussione l'autonomia dell'ente - conclude Gariglio - ma pretendiamo trasparenza sulla gestione di Art".