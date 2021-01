Carenze igieniche, Nas chiudono rsa nell'alessandrino

I Nas di Alessandria hanno chiuso una struttura per anziani della provincia e hanno segnalato all'autorità amministrativa il legale rappresentante per gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie. I 13 ospiti sono stati tutti trasferiti; dieci di loro sono risultati positivi al Covid-19 e ora si trovano in reparti adatti negli ospedali della provincia di Cuneo. I tre negativi sono stati spostati in un'altra residenza per anziani del territorio. Le condizioni della casa di riposo, spiegano i carabinieri, richiedevano un intervento immediato di manutenzione e sanificazione radicale per ripristinare le condizioni di sicurezza.