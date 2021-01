Covid: inchiesta Rsa Villa Tigli, carenza mascherine

Mancava l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e c'era una significativa carenza di dispositivi di sicurezza personale, come ad esempio le mascherine. E' quanto emerge dall'inchiesta per epidemia e omicidio colposo che la Procura di Torino ha aperto sui decessi e i contagi da Coronavirus nella residenza per anziani "Villa dei Tigli" a Cavour. Ad aprile, durante la prima ondata del virus, nella Rsa si registrarono 60 positivi su 97 ospiti e una ventina su 40 dipendenti. I decessi furono sedici. Il pm Vincenzo Pacileo, titolare del fascicolo, non ha ancora iscritto nessuno nel registro degli indagati.