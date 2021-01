Gruppo Ebano: oltre 18 mln ricavi, nasce nuova Academy

Un fatturato aggregato di oltre 18 milioni di euro, più di 250 dipendenti e collaboratori, e una clientela media annuale che supera le 6 mila unità nel business della formazione. Sono alcuni dei numeri dell'Annual Report 2020 di Ebano, il gruppo fondato e guidato dal presidente della Piccola Industria di Confindustria, Carlo Robiglio. "Abbiamo saputo reagire puntando sul cambiamento, concentrando gli sforzi verso l'obiettivo di un'attività d'impresa inclusiva, che ponga sempre al centro la persona e i suoi valori", sottolinea Robiglio. "Il nostro impegno per una formazione innovativa e per lo sviluppo delle competenze si declina sempre più verso le direttrici della trasformazione digitale e della sostenibilità". Con nove società controllate e 18 partnership produttive, il gruppo di Novara opera principalmente nel campo editoriale e nella formazione a distanza, attraverso la controllata Cef Publishing, leader di mercato nella realizzazione e nell'erogazione di corsi professionali per il mercato consumer, con più di 50 mila iscritti negli ultimi 11 anni. Tra le ultime iniziative, una nuova Academy finalizzata a realizzare al proprio interno le competenze necessarie al perseguimento delle strategie aziendali. Con l'Accademia del Cimento, Ebano svolge anche attività di incubazione per startup innovative.