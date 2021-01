Vaccini: Tiramani (Lega), ricompensare sforzo sanitari

"Sia riconosciuto un dovuto compenso a chi, in questi giorni, sta assicurando con continuità il servizio di vaccinazione, rinunciando a ferie e riposi". La proposta rivolta al personale dell'Asl di Vercelli arriva dal sindaco di Borgosesia e deputato della Lega Paolo Tiramani: ad oggi circa 1.500 persone sono state vaccinate nei due principali ospedali vercellesi e dalla prossima settimana si partirà con le Rsa. Un lavoro iniziato il 31 dicembre e proseguito in questi giorni, "con un impegno - sottolinea - che va adeguatamente remunerato: per questo mi auguro che l'Asl provveda a riconoscere ai dipendenti coinvolti nelle operazioni connesse alla campagna vaccinale il giusto riscontro economico, considerando che questo loro lavoro è fondamentale per tutta la collettività. Ho assistito al V-Day a Borgosesia e seguo da vicino le operazioni, rilevando con piacere che nella nostra Asl tutto procede molto celermente grazie all'efficace sinergia tra Sisp e Farmacia Ospedaliera. La generale mobilitazione di medici, infermieri, oss e personale amministrativo ha permesso di velocizzare i tempi".