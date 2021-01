In autunno riapre dopo 8 anni il Museo di Scienze Naturali

E' prevista per ottobre, Covid permettendo, la riapertura del Museo Regionale di Scienze Naturali, chiuso dal 2013 in seguito allo scoppio di una bombola che danneggiò gravemente la struttura nel centro di Torino. Successivamente proseguiranno i lavori degli altri lotti, tra cui il cosiddetto "Damantino", con i depositi delle collezioni ornitologiche, della palentologia e delle collezioni zoologiche in alcool, cofinanziati con i fondi Cipe Piano stralcio "Cultura e Turismo" Fsc 2014-2020. "La riapertura del Museo sarà uno degli appuntamenti più importanti del 2021 - sottolinea l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio - i lavori stanno proseguendo come previsto. A riaprire, per prime, saranno le sale espositive denominate 'Lo spettacolo della Natura', al piano terreno e sui soppalchi, il deposito di mineralogia, il deposito librario, le sale espositive in corso di allestimento con le mostre permanenti a tema 'Estinzioni', 'Lupo' e 'Minerali', la nuova sala conferenze e i depositi di petrografia al piano interrato. Quindi gli spazi espositivi dell'Arca, dello Storico Museo di Zoologia e della manica Sud della crociera, dedicati alle mostre temporanee, e i depositi visitabili di paleontologia al piano interrato". Sono anche previsti una caffetteria, un bookshop e uno spazio per la didattica.