Biella: morto Franco Bielli, storico vicesindaco anni '70-'80

E' morto a Biella Franco Bielli, storico esponente del Partito Socialista vicesindaco dal 1970 nelle prime giunte di centrosinistra. Fondatore dell'Istituto per la storia della Resistenza, aveva 87 anni. "Con Franco Bielli scompare un uomo di scuola, amministratore della città di Biella per molti anni - commenta il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin - Uomo di grandi passioni, forti ideali e battagliero sempre nel solco dell'ideale socialista. Ha rappresentato per molti anni un pilastro della giunta Squillario e rimangono nella memoria di tutti gli scontri politici e le contrapposizioni ideali nelle giunte anni '80 del secolo scorso. E' stato un esponente politico sempre limpido, diretto ed idealista espressione nelle allora giunte di pentapartito e quadripartito del pensiero sociale - sottolinea l'esponente azzurro -. Ricordo ancora gli scontri con me, allora giovanissimo, quando gli succedetti nell'incarico di vicesindaco. Lui, da un lato, impegnato a destinare i fondi all'edilizia popolare e io, dall'altro, al Palasport di via Paietta. Ma dopo ore di confronto e scontro serrato in giunta comunale, saliva in auto accanto a me e lo accompagnavo a casa. Ecco, forti discussioni su fronti contrapposti ma sempre nell'ambito di un rapporto personale di amicizia, stima e rispetto. Insomma, Franco Bielli, un uomo per bene, un altro pezzo di storia della nostra Biella che se ne va".